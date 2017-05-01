صور| في عيد العمال.. مستثمرون يوضحون أسباب غلق مصانع المنيا

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رغم مرور 20 عامًا على إنشائها، لم تقدم المنطقة الصناعية بالمنيا، الأهداف المرجوة منها، بجذب العديد من المستثمرين، وتوفير آلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، بعد توقف عدد كبير من المصانع، الأمر الذي دفع المحافظ الحالي، بعقد اجتماع لبحث سبل تطوير المنطقة وجعلها مناخا أكثر جاذبية للمستثمرين.

فقبل 19 عامًا من الآن، عمت فرحة عارمة على أهالي المحافظة الفقيرة، التي يعمل غالبية سكانها في مجال الزراعة أو القطاع الحكومي، أو بالخارج، وذلك بعد القرار الجمهوري الذي صدر عام 1997 بإنشاء منطقة صناعية بالناحية الشرقة لمدينة المنيا، على مساحة 2215 فدانا، لتوفير فرص عمل لأبناء المنيا، ليصل عدد المصانع بها 305 مصانع، منها 120 مصنعا منتجا، و103 أخرى تحت الإنشاء و40 مصنعا في مرحلة الإعداد و42 متوقفا.

مشكلات المنطقة، وعدم قيامها بالدور المنوط بها وجذب المستثمرين، لخصه عدد من رجال الأعمال أصحاب المصانع فيها، ومنهم رضا حنفي، الذي أكد أن عدم الاهتمام بالمرافق، والصيانة الدورة اللازمة للبنية التحتية للصرف الصحي وخطوط المياه، وسوء حالة الطرق، سبب ما تعانيه المنطقة.

وأشار أحمد سعد، صاحب إحدى المصانع بالمنطقة، إلى الصعوبة التي تواجهه لجذب عمال بالمصنع، بسبب عدم توفير وسائل خطوط مواصلات تعمل على نقل العاملين من وإلى المصانع، بالإضافة إلى عدم التواصل بين المحافظة والمستثمرين.

وقال مصدر بمجلس إدارة المنطقة الصناعية، طلب عدم ذكر اسمه، إن إجمالي ما تم إنفاقه على أعمال البنية الأساسية للمنطقة بلغ 260 مليون جنيه، وأن التكلفة الاستثمارية لها وصلت إلى مليار و600 مليون جنيه.

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من جانبه قال اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المنطقة، إن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مشترك بينها والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتنظيم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بدون مقابل بالمناطق الصناعية، في إطار تطبيق القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2016، الخاص بتحديد المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وقرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017.

وأوضح المحافظ أنه بموجب هذا البروتوكول، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحدها دون غيرها باستلام ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين المتقدمين للحصول على أراضى صناعية وذلك من خلال دراسة الجدوى المقدمة، وإصدار إخطار تخصيص للمستثمر وذلك حال الموافقة على الدراسة المقدمة منه، واستيفاء جميع المستندات اللازمة للتخصيص، ويحدد به رقم قطعة الأرض المخصصة ومساحتها وموقعها بشكل محدد وبيان المهلة المحددة لاستلام قطعة الأرض، ويكون دور المحافظة تسليم قطعة الأرض للمستثمر طبقا لإخطار التخصيص الصادر من الهيئة خلال المهلة المحددة بالإخطار.

وذكر أن المحافظة تلتزم بموافاة الهيئة بموقف الاستلام الفعلي من عدمه، كما تتابع تطور أعمال التنفيذ للمشروعات الصناعية، والتأكد من البدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال عام من تاريخ استلام الأرض، وكذلك متابعة قيام المستثمر بالانتهاء من إقامة المنشأة الصناعية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفي حالة الإخلال بذلك تخطر المحافظة الهيئة حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وأضاف أن المحافظة حصرت المناطق الخدمية بالمنطقة لإنشاء مناطق لوجستية وخدمية، وإنشاء ورش لإصلاح السيارات الثقيلة، خاصة أنه لا توجد ورشة واحدة لإصلاح السيارات الثقيلة بطول طريق الصعيد، بالإضافة إلى التفاوض لعمل خط نقل من مدينة المنيا إلى المنطقة الصناعية ومدينة المنيا الجديدة.