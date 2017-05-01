فيديو| موسى عن «وثيقة» حماس: «بطيخ وكلام فارغ»

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علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان حركة حماس انفصالها عن جماعة الإخوان، قائلًا: "تمثيلية وكذبة كبرى وفيلم كبير جدًا، كل ده كلام بطيخ وفارغ".

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "هذا الإعلان لا يبرئ الحركة من عملياتها الإرهابية أو ارتباطها بالجماعة"، متابعًا: "لا أصدق حماس، فلديها نفس مبدأ جماعة الإخوان الكذب والنفاق، ولا أعتقد أنها ضد أفكار حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية".

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واستكمل: "حماس تأكل علي جميع الموائد، وسبق أن تعاملت مع بشار الأسد والنظام الإيراني"، موضحًا أن الحركة تخشى على نفسها من اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويذكر أن "حماس" أعلنت اليوم الإثنين، "وثيقة المبادئ والسياسات العامة"، والتي تتضمن تأكيدها عدم ارتباطها بامتدادات إقليمية ودولية، في إشارة إلى جماعة الإخوان، إضافة إلى السعي لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، دون الاعتراف بإسرائيل.