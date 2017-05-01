صور| «المصريون قادمون».. تدشين أول شركة مساهمة يمتلكها الشباب بالبحيرة

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نظم شباب البحيرة، اليوم الإثنين، مؤتمرا جماهيريا، لتدشين أول شركة مساهمة يمتلكها الشباب تحت اسم "المصريون قادمون"، برعاية محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب بالبحيرة، عن الدائرة العاشرة "مركزي إيتاي البارود وشبراخيت".

وقال الحناوي، في كلمته بالمؤتمر، المقام بقرية كفر عوانة، إن الهدف من تدشين الشركة تحسين ورفع مستوي دخل الفرد، محاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، استغلال موارد الإنتاج المتاحة بالدائرة، وذلك بجمع كافة مراحل الإنتاج داخل القرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بالدائرة، وتحقيق تكافل اجتماعي بين الفئة المنتجة بالقرية الشباب وبين كبار السن، بتخصيص نسبة 10% من عائد المشروع لتحقيق رعاية صحية واجتماعية لكبار السن بالدائرة، واستيعاب كافة الطاقات للشباب بالدائرة لبناء وتنمية وتطوير الدائرة والمحافظة وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين.

وذكر أن الشركة تتضمن 5 مراحل تستهدف توفير 3400 وظيفة للشباب من أبناء الدائرة، معلنا أن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع الأول بتمليك الشباب أسهم "مصنع تدوير القمامة"، عن طريق قرعة علنية، وأن الشركة استأجرت مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى بحق انتفاع 10 سنوات بقيمة إيجارية 2 مليون و50 ألف جنيه سنويًا.

وتابع الحناوي أن الشركة دفعت القيمة الإيجارية للسنة الأولى من العقد، كما عقدت بروتوكول مع محافظة البحيرة ينص على تولي الشركة المساهمة مهام النظافة في إيتاى البارود وشبراخيت، مقابل دفع 17 مليون جنيه، تحصلها شركة الكهرباء مقابل رسوم النظافة، بحيث يتم إبرام عقود عمل بها لهؤلاء الشباب باسم الشركة المساهمة.

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وأوضح أن المحور الثاني للشركة يستهدف إقامة أول شركة مساهمة يمتلكها الشباب، يتضمن إسناد أعمال المقاولات التابعة للمحافظة بإيتاي البارود وشبراخيت، للشباب خريجي كليات الهندسة المنتظرين فى طابور البحث عن وظيفة الملحقين بالشركة، والمحور الثالث للشركة سوف يكون في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، قائلًا: "الشركة حصلت على موافقة من وزير الزراعة بتخصيص 5 أفدنة بكل مجلس قرية بالدائرة العاشرة لإقامة مصانع مواد غذائية ومراكز تجميع لتصدير البطاطس والبصل وثلاجات لحفظ المنتجات الزراعية".

وأضاف أن المحور الرابع إقامة مصنع ألبان لبيع جميع منتجات الألبان بأسعار أقل من السوق الخارجي، من أجل المساهمة في خفض الأسعار، والمحور الخامس يتضمن العمل في مجال الاستيراد والتصدير من خلال فتح مجالات جديدة في الأسواق لتسويق منتجات الشباب.





