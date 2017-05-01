حملة ترامب تذيع إعلانا يروج لانجازاته بعد 100 يوم حكم

واشنطن - (د ب أ)

بثت الحملة الرئاسية لدونالد ترامب اليوم الاثنين اعلانا تليفزيونيا يروج لانجازاته بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاسة الأمريكية.

ويوافق اليوم مرور 102 يوما منذ أداء ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير الماضي.

وجاء في الاعلان نادرا ما شهدت أمريكا مثل هذا النجاح وذلك عبر مقطع فيديو يظهر فيه ترامب وهو يمسك بأحد أوامره التنفيذية التي وقعها بالبيت الأبيض.

وسعى البيت الأبيض خلال الشهور الأولى في المنصب إلى تصوير عاصفة من نشاط ترامب مؤكدا على أوامره التنفيذية في مجالات من بينها أمن الحدود وقواعد تتعلق بتنظيم قطاع الأعمال وسياسات الطاقة.

ولكن المنتقدين نوهوا بافتقار ترامب إلى انجازات تشريعية كبرى بما في ذلك الاخفاق في تمرير إجراء يتعلق بالرعاية الصحية في الكونجرس والأوامر القضائية التي عرقلت حظره المؤقت على دخول المهاجرين للبلاد واقتراح بسجل ضريبي مكون من صفحة واحدة.