أخبار عاجلة

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حملة ترامب تذيع إعلانا يروج لانجازاته بعد 100 يوم حكم

Google+ Print
حملة ترامب تذيع إعلانا يروج لانجازاته بعد 100 يوم حكم حملة ترامب تذيع إعلانا يروج لانجازاته بعد 100 يوم حكم

مصراوي Masrawy

حملة تذيع إعلانا يروج لانجازاته بعد 100 يوم

واشنطن - (د ب أ)

بثت الحملة الرئاسية لدونالد ترامب اليوم الاثنين اعلانا تليفزيونيا يروج لانجازاته بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاسة الأمريكية.

ويوافق اليوم مرور 102 يوما منذ أداء ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير الماضي.

وجاء في الاعلان نادرا ما شهدت أمريكا مثل هذا النجاح وذلك عبر مقطع يظهر فيه ترامب وهو يمسك بأحد أوامره التنفيذية التي وقعها بالبيت الأبيض.

وسعى البيت الأبيض خلال الشهور الأولى في المنصب إلى تصوير عاصفة من نشاط ترامب مؤكدا على أوامره التنفيذية في مجالات من بينها أمن الحدود وقواعد تتعلق بتنظيم قطاع الأعمال وسياسات الطاقة.

ولكن المنتقدين نوهوا بافتقار ترامب إلى انجازات تشريعية كبرى بما في ذلك الاخفاق في تمرير إجراء يتعلق بالرعاية الصحية في الكونجرس والأوامر القضائية التي عرقلت حظره المؤقت على دخول المهاجرين للبلاد واقتراح بسجل ضريبي مكون من صفحة واحدة.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

فيديو| الجندي عن شهداء كمين المقطم: «ماتوا ثمن الإنسانية»

فيديو| الجندي عن شهداء كمين المقطم: «ماتوا ثمن الإنسانية»