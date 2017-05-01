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بالفيديو- "الإحصاء": قوة العمل في مصر 28.9 مليون شخص.. ونسبة البطالة 12%

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بالفيديو- "الإحصاء": قوة العمل في مصر 28.9 مليون شخص.. ونسبة البطالة 12% بالفيديو- "الإحصاء": قوة العمل في مصر 28.9 مليون شخص.. ونسبة البطالة 12%

مصراوي Masrawy

أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة

كتبت- سحر عزام:

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قوة العمل في تقدر بـ28.934 مليون بينهم 7 ملايين فقط إناث، مشيرًا إلى إن قوة العمل تشمل العاملين والعاطلين.

وأضاف الجندي- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الاثنين، إن قوة العمل تمثل 33 % من السكان في مصر، وإن نسبة العاطلين 12.4% بما يعادل 3 مليون و600 ألف 49% منهم مؤهلات متوسطة و35% منهم مؤهلات جامعية و2% أميين ولا يجيدون القراءة والكتابة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قوة العمل تتراوح ما بين 15 و64 عام بينهم فئات مستثناءة، وهم طلاب المدارس والجامعات، لافتًا إلى إن نسبة البطالة بين الإناث 3 أضعاف الذكور.

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