مباحث التموين تضبط 12 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الأمن الوطني وقطاع مصلحة الأمن العام.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 36 قضية تموينية مختلفة.

وتمكنت الحملة بمشاركة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 12 منشأة بدون ترخيص، و9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، و14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية غش تجاري.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة المختصة للتحقيق.