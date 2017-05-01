تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية وفحص 15 سائقا بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج - خلال 24 ساعة - عن تحرير 2480 مخالفة متنوعة، و1245 انتظار خاطئ، وحجز 40 دراجة نارية.

كما تم تحرير 55 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و109 مخالفات على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و30 مخالفة دخان كثيف، و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

وتم ضبط 25 مخالفة صلاحية فنية للسيارات، و1325 نموذج 125، وحجز 12 دراجة نارية "توك توك"، وفحص 15 سائقا، ثبُت تعاطي واحد فقط للمواد المخدرة أثناء القيادة.