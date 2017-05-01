أخبار عاجلة

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إيناسيو عن مواجهة الإسماعيلي: «مباراة قوية بين فريقين كبيرين»

Google+ Print
إيناسيو عن مواجهة الإسماعيلي: «مباراة قوية بين فريقين كبيرين» إيناسيو عن مواجهة الإسماعيلي: «مباراة قوية بين فريقين كبيرين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حذر البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، لاعبيه من قوة الإسماعيلي، الذي يقدم أداءً جيدًا خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري.

وقال إيناسيو، في تصريحات صحفية على هامش مران اليوم: «الإسماعيلي فريق قوي جدًا، يملك عناصر مميزة في كل مراكزه وعلينا أن نستعد لهم بشكل جيد»، متابعًا «أتوقعها مباراة قوية بين فريقين كبيرين».

شاهد أيضا

ويلتقي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، لحساب منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد 47 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طاقم تحكيم إيفواري لمواجهة الزمالك وكابس يونايتد بدوري الأبطال

طاقم تحكيم إيفواري لمواجهة الزمالك وكابس يونايتد بدوري الأبطال

مُفاجأة في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

مُفاجأة في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

«كاف» يعدل موعد مباراة الزمالك وكابس يونايتد بدوري الأبطال

«كاف» يعدل موعد مباراة الزمالك وكابس يونايتد بدوري الأبطال