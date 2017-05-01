إيناسيو عن مواجهة الإسماعيلي: «مباراة قوية بين فريقين كبيرين»

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حذر البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، لاعبيه من قوة الإسماعيلي، الذي يقدم أداءً جيدًا خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري.

وقال إيناسيو، في تصريحات صحفية على هامش مران اليوم: «الإسماعيلي فريق قوي جدًا، يملك عناصر مميزة في كل مراكزه وعلينا أن نستعد لهم بشكل جيد»، متابعًا «أتوقعها مباراة قوية بين فريقين كبيرين».

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ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، لحساب منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد 47 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 36 نقطة.