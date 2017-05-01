فيديو| مجدي عبد الغني: «حسام البدري مؤدب.. وعاشور غشيم»

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علق مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أحداث مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، أمس الأحد، مؤكدًا أن من أخطأ يجب أن يُعاقب.

وأضاف «البلدوزر»، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «خاص مع سيف» على قناة «oN sport»، أن الانفعال أمر وارد في كرة القدم، لكن التطاول غير مقبول، مشيرًا إلى أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، قوي الشخصية لكنه مؤدب.

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وعن أحداث ما بعد المباراة، قال عبد الغني، «حسام عاشور غشيم، راح يسلم على الحكم فعلًا، بس افتكر أنه اتعادل وخد إيده معاه».