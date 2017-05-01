أخبار عاجلة

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

بالصور.. زوجة مظهر أبو النجا فنانة شاركت في فيلم ''الكيف''

Google+ Print
بالصور.. زوجة مظهر أبو النجا فنانة شاركت في فيلم ''الكيف'' بالصور.. زوجة مظهر أبو النجا فنانة شاركت في فيلم ''الكيف''

 

توفي الأمس الفنان مظهر أبو النجا، عن عمر يناهز 76 عاما، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي، ويشيع جثمانه اليوم بأحد المساجد بمدينة المنصورة، ويقام العزاء مساء الخميس القادم 4 مايو بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتزوج الفنان مظهر أبو النجا من الفنانة آمال حلمي، والتي شاركت في عدد من الأعمال أهمها فيلم "الكيف"، كما شاركت في عدد من المسلسلات منها الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم""دموع في حضن الجبل"، "إمرأة في شق الثعبان"، "إمرأة من الصعيد الجواني"، "أحلام هند الخشاب".

وحرصت زوجته على مرافقته في الأيام الأخيرة من حياته بالمستشفى، كما تشارك حاليا في الجنازة التي تقام  في مسقط رأسه بمدينة المنصورة.

2017_5_1_16_18_16_272.jpg

2017_5_1_16_18_20_929.jpg

2017_5_1_16_18_20_38.jpg

2017_5_1_16_18_19_210.jpg2017_5_1_16_18_27_757.jpg

 

المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع