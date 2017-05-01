بالصور.. زوجة مظهر أبو النجا فنانة شاركت في فيلم ''الكيف''

شيماء مصطفى

توفي الأمس الفنان مظهر أبو النجا، عن عمر يناهز 76 عاما، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي، ويشيع جثمانه اليوم بأحد المساجد بمدينة المنصورة، ويقام العزاء مساء الخميس القادم 4 مايو بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتزوج الفنان مظهر أبو النجا من الفنانة آمال حلمي، والتي شاركت في عدد من الأعمال أهمها فيلم "الكيف"، كما شاركت في عدد من المسلسلات منها الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم""دموع في حضن الجبل"، "إمرأة في شق الثعبان"، "إمرأة من الصعيد الجواني"، "أحلام هند الخشاب".

وحرصت زوجته على مرافقته في الأيام الأخيرة من حياته بالمستشفى، كما تشارك حاليا في الجنازة التي تقام في مسقط رأسه بمدينة المنصورة.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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