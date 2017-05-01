ضبط 84 سيارة أجرة مخالفة لخطوط السير والحمولات المقررة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت إدارة مرور الوادي الجديد، بقيادة العميد أشرف الجرف مدير إدارة مرور المحافظة، مساء اليوم الاثنين، حملة أمنية بجميع أرجاء المحافظة، ضبطت خلالها 84 سيارة "أجرة، وميكروباص (سرفيس)"، مخالفة لخطوط السير وأعداد الركاب المقررة قانونًا.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من المقدم عمرو أحمد صالح، مدير إدارة مباحث مرور المحافظة يفيد ضبط 9 سيارات أجرة "سرفيس"، نقل داخلي، مخالفة لتحميل أعداد ركاب زيادة عن الأعداد المقررة قانونًا، و25 سيارة أخرى لتحميل ركاب خارج المواقف المخصصة.

كما جرى ضبط 21 سيارة أجرة، ميكروباص، خالفت خطوط السير المحددة لها داخل المحافظة، وعدم توصيل الركاب للمناطق المحددة لخطوط السير، و29 سيارة أجرة "تاكسي"، خالفت خطوط السير خارج حدود المحافظة، بإجمالي 84 سيارة أجرة مخالفة.

وشدد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، على تكثيف الحملات الليلية المرورية لضبط سيارات الأجرة المخالفة بعد تكرار شكاوى المواطنين من تجاوز السائقين لخطوط السير، وعدم التزامهم بتوصيل الركاب للأماكن المقررة، بالتنسيق مع المحافظة، وإدارة المواقف، خاصة المناطق والأحياء السكنية البعيدة.