سيميوني: مباراة الريال ستكون مُعقدة.. وزيدان مُذهل

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قال الأرجنتيني دييجو سميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، إن مباراة الغد أمام الريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون معقدة وعصيبة على الفريقين وحكم اللقاء.

وأكد سيميوني، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أنه يعلم كيف يتغلب على الغيابات التي يعاني منها الفريق وتحديدًا ثنائي الجهة اليمني خوان فاران وخيمينيز، موضحًا أنه يعلم من سيشارك في هذا المركز وسيقوم بالمهمة في هذا اللقاء الصعب.

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على جانب آخر أشاد سيميوني بزين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مؤكدًا أنه قام بعمل مذهل مع الريال، واستطاع أن يصل بالفريق إلى مستوى جيد جدًا.

ويحل أتلتيكو مدريد، ضيفًا على الريال، مساء غدٍ الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام على ملعب سنتياجو بيرنابيو.