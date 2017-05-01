أخبار عاجلة

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

حسن الرداد يكشف حقيقة مرض إيمي سمير غانم

Google+ Print
حسن الرداد يكشف حقيقة مرض إيمي سمير غانم حسن الرداد يكشف حقيقة مرض إيمي سمير غانم

 

 

نفى الفنان حسن الرداد الأنباء المتداولة بشأن مرض زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والتي أثارت قلق جمهورها مؤخرًا.
 
وكتب «الرداد» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحب أطمن كل الناس إن إيمي صحتها كويسة وكل الأخبار المتداولة عن مرضها غير صحيحة».
 
وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز كشفت عن مرض نجلتها إيمي سمير غانم خلال استضافتها ببرنامج «تلاتة في واحد» مع الفنانة شيماء سيف، وقالت إنها كانت آخر مرة بكت فيها عند علمها بمرض نجلتها، وهو ما تسبب في قلق الجمهور وانتشار الشائعات حول طبيعة مرضها.
 
hasan.png?itok=6i6MOqOw
 
 
المصدر : اليوم الجديد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع