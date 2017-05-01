حسن الرداد يكشف حقيقة مرض إيمي سمير غانم

نفى الفنان حسن الرداد الأنباء المتداولة بشأن مرض زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والتي أثارت قلق جمهورها مؤخرًا.

وكتب «الرداد» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحب أطمن كل الناس إن إيمي صحتها كويسة وكل الأخبار المتداولة عن مرضها غير صحيحة».

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز كشفت عن مرض نجلتها إيمي سمير غانم خلال استضافتها ببرنامج «تلاتة في واحد» مع الفنانة شيماء سيف، وقالت إنها كانت آخر مرة بكت فيها عند علمها بمرض نجلتها، وهو ما تسبب في قلق الجمهور وانتشار الشائعات حول طبيعة مرضها.