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بالصور.. مصطفى حسني يثير الجدل على الفيس بوك بعد ظهوره مع شخص ينتمى لتنظيم داعش

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بالصور.. مصطفى حسني يثير الجدل على الفيس بوك بعد ظهوره مع شخص ينتمى لتنظيم داعش بالصور.. مصطفى حسني يثير الجدل على الفيس بوك بعد ظهوره مع شخص ينتمى لتنظيم داعش

 

يعد مصطفى حسني واحدا من أشهر الداعية الإسلامية في ، وخلال الساعات الماضية استطاع مصطفى حسني أن يشعل الجدل على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد أن انتشرت صورة له برفقة أحد أصدقائه الذي ظهر حاملا لافتات داعية لتنظيم “داعش” الإرهابي.

حيث ظهر الشخص المنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وهو يحتضن الداعية مصطفى حسني في الصورة الأولى، أما في الصورة الثانية فقد ظهر هذا الشخص منفردا وهو يحمل ورقة مكتوب عليها”مكاسب عسكرية كبيرة لجنود الخلافة في ولاية الخير” وهو يرتدي زيا عسكريا داخل سيارة.

 

وقد أثارت تلك الصور الحيرة والتساؤلات من قبل محبي ومتابعي مصطفى حسني مطالبين أياه بتفسير حقيقة تلك الصور، يذكر أن حسني يقدم في كل رمضان برنامج ديني يحقق ملايين المشاهدات نظرا لبساطة أسلوبه في تفسير أمور ديننا الحنيف.

 

 

المصدر : مصرفايف

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