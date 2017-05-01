بالأسماء| تفاصيل الواقعة المأساوية التي راحت ضحيتها أسرة مسيحية بأكملها.. بعد وفاة الزوجة منذ قليل لتلحق بزوجها وطفليها ووالدتها

شيماء مصطفى

بعد أسبوعين من الحادث المأساوي، الذي تعرضت له أسرة بأكملها، أدى إلى مصرع الزوج وطفليه ووالدة زوجه، فضلاً عن تعرض الزوجة لإصابة بالغة، انتقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، في حالة حرجة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة، اليوم، وتكتمل فصول الواقعة المؤلمة، لتذهب الأسرة بأكملها، إلى بارئها، بسبب حوادث الطرق.

تفاصيل الحادثة

فقد توفيت سيدة شابة في بداية العقد الرابع من عمرها، اليوم الاثنين، بالمنيا، متأثرة بإصابتها البالغة التي ظلت تعاني منها لمدة أسبوعين، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي كانت تستقلها بالقرب من بوابة الرسوم الشمالية بالطريق الصحراوي الشرقي، يوم عيد القيامة وفقدانها لزوجها وطفليها ووالدتها في نفس الحادث.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني اسحق، مفتش صحة المنيا، إن سبب وفاة السيدة هو فشل حاد بالتنفس، بعد معاناتها من إصابات نزيف بالمخ وغيبوبة كاملة وانزلاق بالفقرات العنقية، وكسر بالضلوع وانسكاب هوائي مع تجمع دموي داخل الغشاء البلوري للرئتين، و كسر بالعضد الأيمن والحوض والساقين.

وتابع مفتش وموثق صحة المنيا، إن السيدة ظلت على أجهزة التخدير بمستشفى المنيا الجامعي لمدة أسبوعين ، وأجريت لها 3 عمليات جراحية لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها وحالتها الصحية الصعبة.

أسماء الضحايا.

نبيلة وفيق عزيز، 58 عامًا.

يوحنا منير حنا 40 عامًا.

ووفاة طفليه البالغين من العمر 8 سنوات والآخر عامًا واحدًا.

وإصابة زوجته نهي شحاتة عياد 30 عاًما، والتي توفيت اليوم الاثنين.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads