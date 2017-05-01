جريمة قتل بشعة تهز محافظة الدقهلية.. ابن عاق يقتل أمه ويفر هارباً والتحريات تكشف عن السبب الصادم

شيماء مصطفى

ارتكب ابن عاق من محافظة الدقهلية جريمة بشعة، حيث قام بخنق أمه وقتلها بسبب رفضها إعطاءه الختم الخاص بها لبيع الأرض الزراعية التي تملكها، لرغبته في الزواج، وقام بسرقته ومبلغ مالي وفر هاربا إلى أن تم القبض عليهم.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة الدقهلية اللواء “أيمن الملاح”، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مدينة المنصورة العقيد “خالد الزيني”، يفيد بورود بلاغ بمقتل “رقية عرفة نعمة الله” ربة منزل 63 سنة، ومقيمة بقرية كوم الدربي التابعة لمركز المنصورة.

وبتشكيل فريق بحث من إدارة المباحث الجنائية بالمحافظة، برئاسة العقيد “السيد خشبة”، تبين أن المجني عليها لقيت مصرعها على أيدى ابنها “رزق فؤاد ر”، 25 عامًا، عاطل، بعد أن نشبت بينهما مشاجرة قبل ارتكاب الجريمة.

كما كشفت التحريات عن أن سبب ارتكاب المتهم لهذه الجريمة البشعة، رفض الأم بيع ثلاثة قراريط تمتلكها لرغبته في الزواج، فطلب منها الختم الخاص بها فرفضت، فقام بخنقها بيديه، ولم يتركها إلا جثة هامدة، وأخذ الختم الخاص بها، ومبلغا ماليا وفر هاربا، إلى أن تمكنت المباحث من ضبطه.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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