مواطن يقوم يومياً بتقديم الطعام لنحو 6000 محتاج وطلاب المدارس بدون مقابل مادي ويطلب من الحكومة حل تلك المشكلة الوحيدة

شيماء مصطفى

قام الاعلامي طارق علام بإستضافة الدكتور حمدى طه أستاذ الاعلام بجامعة الأزهر ، والمشرف على مشروع إطعام الفقراء في مصر في برنامج “هو ده” المذاع على قناة المحور الفضائية ، حيث تحدث الدكتور حمدي طه عن مشروع إطعام الفقراء بدون مقابل والعقبات التي تواجهه وذلك كالآتي :-

1- مشروع إطعام الفقراء بدون مقابل هو مشروع ليس جديد بل هو قائم منذ نحو 20 عاماً ولايزال يعمل حتى الآن وهو مستمر فى إطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين وعابري السبيل وطلاب المدارس.

2- وجبات الطعام يقدمها المشروع على مدار اليوم ويتم تقديم فيها الاسماك واللحوم والبطاطس ومختلف أنواع الخضروات والأرز مع وجبة صباحية لطلاب المدارس.

3- المشروع يخدم نحو 6000 مواطن يتناولون الطعام لديه بصفة يومية بدون مقابل.

4- مشكلته الوحيدة هى في توفير الخبز حيث أن يضطر بشرائه من السوق بالسعر الحر ويتمني أن تقدم الحكومة له يد العون أو حصة يومية من الخبز من أجل توسيع فكرة المشروع وتوزيعه في أكثر من منطقة لإطعام الفقراء والمحتاجين.

وأخيراً..يقول الدكتور حمدي طه بأن مؤسسته الخيرية قد استطاعت تجهيز وتزويج نحو أكثر من 25 ألف عريس وعروس، وذلك قبل أن يقوم أحد محافظي القاهرة السابقين بإغلاق المؤسسة بسبب خلافات شخصية.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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