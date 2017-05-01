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سامح عيد: حماس انفصلت عن «الإخوان» لهذا السبب

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سامح عيد: حماس انفصلت عن «الإخوان» لهذا السبب سامح عيد: حماس انفصلت عن «الإخوان» لهذا السبب

التحرير

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قال سامح عيد، الباحث في الشئون الإسلامية، إن تفكك التنظيم الدولي للإخوان، هو السبب وراء فك الارتباط بين حركة حماس وجماعة الإخوان.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "ten" : "حماس تستهدف من انفصالها عن الإخوان جذب تمويلات جديدة من الدول العربية"، متابعًا: "الإخوان باقون داخل غزة، حتى بعد فك الارتباط مع حماس؛ لأن هناك أدبيات تحترمها".

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ويذكر أن "حماس" أعلنت اليوم الإثنين، "وثيقة المبادئ والسياسات العامة"، والتي تتضمن تأكيدها عدم الارتباط بامتدادات إقليمية ودولية، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

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التحرير

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