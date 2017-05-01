وزير التعليم : «تطبيق نظام الفصل المقلوب من العام الدراسي القادم على طلاب الصف الأول والثاني الثانوي»

شيماء مصطفى

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور” طارق شوقي”، مشيراً إلى فكرة الفصل المقلوب مؤكداً أن المدرس يقوم بنصيحة جميع طلابة بما ينبغي تحصيله عن كل درس يقوم بشرحه في اليوم التالي في الفصل الدراسي، حيث يقوم الطالب بالبحث والإستكشاف في المراجع المتاحة له، حيث يقوم المعلم بفتح باب المناقشة مع الطلاب، حول ما تم استيعابه.

وزير التعليم و” الفصل المقلوب”

واضاف وزير التعليم من خلال تصريحات صحفيه لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أن هذه الفكرة تهدف إلى تشجيع جميع الطلاب على التعليم القائم على البحث والاستكشاف والتفكير والإبداع، وذلك بدلاً من التعليم القائم على الحفظ والتلقين في الفصول داخل المدارس.

واشار ” شوقي” أنه من المخطط أن يتم تطبيق نظام الفصل المقلوب على الصفين الأول والثاني الثانوي خلال العام الدراسي القادم.

البرلمان يكشف حقيقة إلغاء الثانوية العامة

ومن جانبها أكدت لجنة البرلمان بمجلس النواب أن تصريحات الوزير لا تعني أنه سوف يتم إلغاء الثانوية العامة، ولكنه سوف يتم مراعاة الأنشطة للثلاث سنوات، ويكون دخول الكلية بالقدرات

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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