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العراق: داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في الموصل

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العراق: داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في الموصل العراق: داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في الموصل

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق يحيى الزب

بغداد - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق يحيى الزبيدي ، اليوم الاثنين ، إن الأحياء التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل مطوقة بشكل كامل من جانب القوات العراقية، مشيرًا إلى نسبة ما تبقى من مناطق تحت سيطرة داعش تبلغ نحو 30 في المئة.

وأضاف الزبيدي - في تصريحات لـ"راديو سوا" الأمريكي - أن تنظيم "داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن معاناة السكان في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة التنظيم لن تطول.

وتابع أن الطائرات نفذت أربع ضربات في قضاء القائم التابع لمحافظة الأنبار أسفرت عن تدمير أهداف تابعة للتنظيم، فيما يواصل الطيران العراقي تنفيذ غارات على مواقع التنظيم في عدة محافظات قُتل فيها عشرات من أفراده بينهم قياديون.

وبدأت القوات العراقية شن عمليات ضد مواقع التنظيم في صحراء الأنبار، تمهيدًا لعمليات أوسع تستهدف استعادة مناطق لا تزال خاضعة لسيطرة التنظيم في المحافظة.

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