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ماكرون: لن أقبل بأي إهانات بحق الفرنسيين المسلمين

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ماكرون: لن أقبل بأي إهانات بحق الفرنسيين المسلمين ماكرون: لن أقبل بأي إهانات بحق الفرنسيين المسلمين

مصراوي Masrawy

المرشح الوسطي لرئاسة فرنسا ايمانويل ماكرون

باريس - (أ ش أ)

أكد المرشح الوسطي لرئاسة فرنسا ايمانويل ماكرون أنه لن يقبل أن يتعرض الفرنسيون المسلمون الى إهانات بسبب دينهم ، محذرا من خطر الإنقسام في المجتمع ووقوع حرب أهلية حال وصول اليمين المتطرف للحكم.

جاء ذلك في المؤتمر الإنتخابي الذي عقده ايمانويل ماكرون اليوم بباريس أمام آلاف من أنصاره وبحضور عدد من المسؤولين من بينهم وزيرا الدفاع جون ايف لودريان والبيئة سيجولين رويال ، قبل أقل من أسبوع من الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع مارين لوبن مرشحة الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف).

وقال زعيم حركة (الى الأمام) : " سنتعامل بحزم وإصرار تام ، ولكن لا يجب في أي لحظة أن نرضخ لفخ الإنقسام والحرب الأهلية ، إن مهاجمينا يسعون للحرب الأهلية والسيدة لوبن تعطيها لهم ، وهم يتغذون من بعضهم البعض ، وإن مشروع اليمين المتطرف هو العنف والحد من الحريات ، وهذا لا نريده".

وتعهد بحل الجمعيات التي تدفع الى كراهية الجمهورية ولا تحترم قوانينها ، وكذلك بمحاربة الإرهاب بلا هوادة داخل وخارج حدود فرنسا.

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