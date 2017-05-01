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ننشر القصة الكاملة حول “سقوط أكبر مشعوذ بالعجوزة” .. وطرق مبتكره في الإيقاع بضحاياه و يعالج السيدات بـ ”الأحضان”

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ننشر القصة الكاملة حول “سقوط أكبر مشعوذ بالعجوزة” .. وطرق مبتكره في الإيقاع بضحاياه و يعالج السيدات بـ ”الأحضان” ننشر القصة الكاملة حول “سقوط أكبر مشعوذ بالعجوزة” .. وطرق مبتكره في الإيقاع بضحاياه و يعالج السيدات بـ ”الأحضان”

رغم إلقاء القبض على  العديد من الدجالين والمشعوذين والذين يؤكدوا قدرتهم على العلاج من الحسد والجن، لا يزال الملايين من المواطنين يقعوا في شباك نصبهم وقوموا بدفع أموال طائله لهم، دون التفكير بأنهم نصابين ويهدفوا فقط إلى الحصول على أموالهم .

وفي قصة جديدة لأحد المشعوذين الذي اشتهر في منطقة العجوزة، والذي أكد لضحاياه أنه يتمكن من العلاج الروحي بحل جميع المشاكل سواء تأخر الإنجاب أو تأخر الزواج أو المشاكل الزجية فضلا عن الحسد، وكان يعالج السيدات بالأحضان.

 

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تمكن قوات الأمن بالجيزة، من إلقاء القبض على موظف بالشركة القابضة للكهرباء، عقب تقديم بلاغ ضده من أحد ضحاياه تؤكد خلاله أنه استولى منها على مبلغ 12 ألف جنيه، بحجة أنه يستطيع حل المشاكل والخلافات بينها وبين زوجها.

وأضافت الضحية، أنها تعرفت إليه عن طريق أحد صديقتها، مشيره إلى أنها في بداية الأمر اقتنعت بكلامه وأنه يتمكن من حل مشاكلها، موضحه أن ما دفعها إلى تحرير محضر ضده ليس المال ولكنه طلب مقابلتها بشارع سوريا لاستكمال العلاج بأسلوب الجسد الملاصق للجسد “الأحضان”.

كما أكدت ضحيه أخري من ضحايا مشعوذ العجوزة، أنه استولي منها على مبلغ 62 ألف جنية بحجة أنه سوف يتمكن من حل مشكلة تأخر الإنجاب التي تعاني منها منذ سنوات، وتم القبض على المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

 

المصدر : مصرفايف

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