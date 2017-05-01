شيماء مصطفى

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيانها الصادر اليوم، من التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة، حيث أكد البيان أنه من المتوقع أن يسود طقس غير مستقر نظرا لوجود عواصف رملية وفرص لسقوط أمطار على العديد من المحافظات

حيث أكد بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة فمن المتوقع سقوط أمطار شديدة ومتوسطة غدا الثلاثاء على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن شمال سيناء، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على القاهرة.

كما أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سوف تشهد حركة الرياح نشاط مكثف غدا محملة بالرياح والأتربة والتي تصل لحد العواصف الرملية على المناطق الصحراوية ومدن شمال سيناء والعريش، وأوضح البيان أنه نظرا لنشاط الرياح تقل الرؤية الأفقية على معظم الطرق ولهذا ناشدت الهيئة بتوخي الحذر خلال القيادة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، فإنها كالتالي: القاهرة العظمى 28، والصغرى 18، والإسكندرية 25/17، ومرسى مطروح 23/12، وبورسعيد 26/18، الإسماعيلية 31/14، السويس 32/14، العريش 35/11، طابا 33/13، الغردقة 33/19، شرم الشيخ 31/25، رفح 34/10، المنيا 34/17، وسط الدلتا 27/17، أسيوط 36/20، الأقصر 39/23، أسوان 39/26، شلاتين 33/23، حلايب 30/27، والوادي الجديد 39/21. المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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