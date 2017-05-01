وعن درجات الحرارة المتوقعة، فإنها كالتالي: القاهرة العظمى 28، والصغرى 18، والإسكندرية 25/17، ومرسى مطروح 23/12، وبورسعيد 26/18، الإسماعيلية 31/14، السويس 32/14، العريش 35/11، طابا 33/13، الغردقة 33/19، شرم الشيخ 31/25، رفح 34/10، المنيا 34/17، وسط الدلتا 27/17، أسيوط 36/20، الأقصر 39/23، أسوان 39/26، شلاتين 33/23، حلايب 30/27، والوادي الجديد 39/21.

 

 

المصدر : مصرفايف