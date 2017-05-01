الجزيرة الإماراتي يطلب كهربا.. واللاعب يدرس العرض

التحرير

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كشفت مصادر مقربة من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، والمعار إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، أن الاعب تلقى عرضًا من نادي الجزيرة الإماراتي، في الموسم المقبل، بعد ظهوره بشكل جيد في الموسم الجاري، وتسجيله 16 هدفًا بالدوري السعودي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن كهربا يدرس العرض الإماراتي، خصوصًا أن الفريق نجح في التأهل لكأس العالم للأندية بعد تتويجه بالدوري الإماراتي.

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وذكرت المصادر أن مسئولي اتحاد جدة أبدوا تمسكهم بخدمات «كهربا» وينوي إرسال وفدًا من النادي للتفاوض مع الزمالك، على ضم اللاعب بشكل رسمي.

يذكر أن كهربا انتقل في بداية الموسم لاتحاد جدة مقابل مليون و250 ألف دولار، على سبيل الإعارة لمدة موسم.