أخبار عاجلة

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| طاهر: بطولة السفارات تأكيدًا لدور الأهلي في خدمة مصر سياسيًا

Google+ Print
فيديو| طاهر: بطولة السفارات تأكيدًا لدور الأهلي في خدمة مصر سياسيًا فيديو| طاهر: بطولة السفارات تأكيدًا لدور الأهلي في خدمة مصر سياسيًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن استضافة فرع الشيخ زايد لبطولة السفارات، تأكيدًا لدور النادي الأحمر في توطيد العلاقات الاجتماعية، وحرصه على خدمة سياسيًا.

وأضاف «طاهر»، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، لقناة «oN sport»، أن النادي الأهلي لا ينظر سوى للمكاسب العامة، سواء لناديه أو للدولة المصرية.

وأشار رئيس القلعة الحمراء، إلى طلب ناديه حضور 30 ألف مشجع لحضور مباراة الفريق أمام زاناكو بطل زامبيا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، متمنيًا موافقة الأمن على هذا العدد.

شاهد أيضا

وطالب طاهر، جمهور المارد الأحمر، بالانضباط والالتزام، وإظهار صورة مشرفة لمصر في البطولات الإفريقية، حتى يكون ذلك خطوة في طريق عودة الجماهير مجددًا للمدرجات بالدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - لقاء مع ك. نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري وسبب الطرد من المباراة

ستاد مصر - لقاء مع ك. نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري وسبب الطرد من المباراة

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

عماد جاد: خطاب حماس بلا قيمة.. ومصر تلعب دورا مهما في «مؤتمر يوليو»

عماد جاد: خطاب حماس بلا قيمة.. ومصر تلعب دورا مهما في «مؤتمر يوليو»

ستاد مصر - لقاء مع خوان ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري بعد الهزيمة من النصر للتعدين

ستاد مصر - لقاء مع خوان ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري بعد الهزيمة من النصر للتعدين