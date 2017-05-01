فيديو| طاهر: بطولة السفارات تأكيدًا لدور الأهلي في خدمة مصر سياسيًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن استضافة فرع الشيخ زايد لبطولة السفارات، تأكيدًا لدور النادي الأحمر في توطيد العلاقات الاجتماعية، وحرصه على خدمة مصر سياسيًا.

وأضاف «طاهر»، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، لقناة «oN sport»، أن النادي الأهلي لا ينظر سوى للمكاسب العامة، سواء لناديه أو للدولة المصرية.

وأشار رئيس القلعة الحمراء، إلى طلب ناديه حضور 30 ألف مشجع لحضور مباراة الفريق أمام زاناكو بطل زامبيا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، متمنيًا موافقة الأمن على هذا العدد.

شاهد أيضا

وطالب طاهر، جمهور المارد الأحمر، بالانضباط والالتزام، وإظهار صورة مشرفة لمصر في البطولات الإفريقية، حتى يكون ذلك خطوة في طريق عودة الجماهير مجددًا للمدرجات بالدوري.