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الجبلاية: الأهلي يملك فرصة المشاركة في البطولة العربية بالفريق الثاني

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الجبلاية: الأهلي يملك فرصة المشاركة في البطولة العربية بالفريق الثاني الجبلاية: الأهلي يملك فرصة المشاركة في البطولة العربية بالفريق الثاني

التحرير

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قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن البطولة العربية يديرها الاتحاد العربي لكرة القدم، وليس للجبلاية دور رئيسي في تنظيمها.

وأوضح «عبد الغني»، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، لبرنامج «مسا » عبر إذاعة «راديو مصر»، أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، تدخل لحل أزمة مشاركة الأهلي في البطولة العربية، بصفته عضو في مجلس إدارة الاتحاد العربي، مضيفًا أن مسألة مشاركة النادي الأحمر بالفريق الثاني في البطولة أمر يعود له.

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وتابع «البلدوزر»، أن البطولة العربية قد تكون فرصة للأهلي لإشراك البدلاء، أو فريق الشباب مواليد 97.

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التحرير

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