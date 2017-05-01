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فيديو| سيف زاهر عن طرد نجم الأهلي: «حسام عاشور مش زي باسم مرسي»

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فيديو| سيف زاهر عن طرد نجم الأهلي: «حسام عاشور مش زي باسم مرسي» فيديو| سيف زاهر عن طرد نجم الأهلي: «حسام عاشور مش زي باسم مرسي»

التحرير

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علق الإعلامي سيف زاهر، على واقعة طرد الحكم محمود عاشور، لنجم وسط النادي الأهلي، حسام عاشور، قائلًا «اللقطة دي ما تنفعش عشان ده حسام عاشور، اللاعب الكبير والأخلاق».

وتابع «زاهر»، خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه على قناة «oN sport»، أن ما حدث نرفزة ملعب، لكن ذلك لا يجب أن يصدر عن قائد النادي الأهلي، مضيفًا «هو الماتش ده هيفرق مع الأهلي يعني».

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وأضاف: «حسام عاشور مش زي باسم مرسي، فالأول نجم كبير وقائد النادي الأهلي، الذي يملك خبرات طويلة، لكن الأخير لاعب جيد».

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التحرير

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