فيديو| سيد معوض: «زعلان من نفسي.. وأعتذر للجميع»

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أكد سيد معوض، المدرب المساعد للنادي الأهلي، أنه حزين على تصرفه تجاه محمود عاشور، حكم مبارة الفريق الأحمر، أمام الإنتاج الحربي، أمس الأحد.

وتابع «معوض»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه على قناة «oN sport»، «أنا زعلان من نفسي جدًا، وبعتذر للجميع مش لمحمود عاشور لوحده، على المنظر ده».

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وأضاف، أن اعتذاره ليس عيبًا بعدما تأكد من وقوعه في الخطأ، مشيرًا إلى أن الحالة الفنية السيئة لفريقه، وتوقف اللعب كثيرًا خلال اللقاء، زادت من الضغوطات على الجهاز الفني.