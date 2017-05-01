ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية

واشنطن - (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده للاجتماع مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج اون "في ظل الظروف المناسبة".

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "بلومبرج نيوز"، اليوم الإثنين، "إذا كان من المناسب بالنسبة لي أن ألتقي به، سأفعل بالطبع، يشرفني أن أفعل هذا".

"أكرر، إذا جاء ذلك في ظل الظروف المناسبة، ولكن أود أن أفعل ذلك".

وأضاف ترامب "معظم السياسيين لن يقولوا ذلك، لكني أقول لكم في ظل الظروف المناسبة سألتقي به، وهكذا لدينا الآن خبر عاجل".

كان ترامب قد وصف الزعيم الكوري الشمالي بالشخص الذكي حيث قال إن تمكن من القيادة رغم محاولة الكثيرين من حوله إبعاده عن السلطة .

يأتي ذلك وسط التوترات التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية بسبب التجارب الصاروخية والنووية من جانب كوريا الشمالية.

ويبدي المجتمع الدولي قلقا من إمكانية أن تكون بيونجيانج تعمل على إنتاج صاروخ باليستي عابر للقارات بإمكانه الوصول إلى غرب الولايات المتحدة وكذلك دول أخرى أقرب إلى كوريا الشمالية .