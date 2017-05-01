البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية

الجزائر- (د ب أ):

انطلقت، اليوم الاثنين، بالجزائر عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الخاصة بالبدو الرحل عبر 4 ولايات، على أن تستمر حتى الخميس المقبل.

وتشمل انتخابات البدو الرحل بالمناطق النائية بولايات تمنراست وتندوف وبشار الحدودية إلى جانب ولاية النعامة.

كانت الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج بدأت في التصويت أمس الأول السبت.

وترشح للانتخابات التشريعية أكثر من 11 ألف مترشح يتنافسون على 462 مقعدا في مجلس النواب.

ويتوجه الجزائريون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية يوم الخميس المقبل.

وكشف جهاز الشرطة عن تجنيد44500 شرطي لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع المخصصة للانتخابات التشريعية. وقال عميد شرطة نائب مدير الوقاية والحركة المرورية، غزلي رشيد، إنه تم تخصيص فرق خاصة لحماية وتأمين المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب المكلفين بتغطية التشريعيات وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إضافة لتكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة بمحاذاة الهيئات الرسمية والدبلوماسية.

ويصل عدد الناخبين في الجزائر الى 23 مليون و251 ألفا و503 ناخبين، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية.

يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2012 وصلت إلى 14ر43 بالمئة، وشهدت حصول حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا، متقدما على حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي نال 70 مقعدا، فيما حصلت الاحزاب الإسلامية مجتمعة على 58 مقعدا، مقابل 21 مقعدا لحزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض، و17 مقعدا لحزب العمال اليساري.