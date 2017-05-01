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علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم

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علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم

مصراوي Masrawy

علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، إن الهجوم على الأزهر الشريف ومناهجه التعليمية خلال الفترة الأخيرة هي في الحقيقة طعن واعتراض على القرآن الكريم والسنة الشريفة.

وأضاف جمعة- في تصريحات لبرنامج "الله أعلم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، الإثنين- أن هناك فارقًا كبيرًا بين النص سواء كان قرآنًا أو سنة أو نصًا فقهيا لأحد المجتهدين القدامى والمعاصرين وبين تفسيره وتطبيقه، لافتًا إلى وجود فارق بين النصوص الشرعية التي تدرس في الأزهر وبين تطبيقها.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى دور الأزهر في مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أن البعض لجأ للهجوم على الأزهر لعدم قدرته على مهاجمة القرآن الكريم والسنة خوفًا من هجوم الناس واتهامه بازدراء الأديان.​

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