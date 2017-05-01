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بالفيديو.. الخارجية للبرادعي: «بنعرف نرد بتغريدات»

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بالفيديو.. الخارجية للبرادعي: «بنعرف نرد بتغريدات» بالفيديو.. الخارجية للبرادعي: «بنعرف نرد بتغريدات»

التحرير

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صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنه تم تجديد جواز سفر الدكتور محمد البرادعي، وإرساله له "فيينا"؛ لاستلامه.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "قمنا بالرد على البرادعي، منعا للخلط بين حقوقه كمواطن ومواقفه كسياسي معارض"، مؤكدًا أن جواز السفر الدبلوماسي يأخذ بعض الوقت والبرادعي يعلم هذا.

ووجَّه حديثه للبرادعي، قائلًا: "كان يجب التواصل بشكل مباشر مع الخارجية، ولكنك تتعامل بالتغريدات، إحنا برضه بنعرف نرد بتغريدات".

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ويذكر أن "البرادعي" كتب تدوينة على حسابه الشخصي بـ"تويتر"، منتقدًا تأخر تجديد جواز سفره، مرجعًا ذلك إلى "مواقفه" السياسية، ثم رد المتحدث باسم "الخارجية" عليه ذاكرًا أنه تم تجديد جواز سفره، على أن يتم إرساله في حقيبة دبلوماسية إلى فيينا.

 

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التحرير

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