علي جمعة: الاقتصاد في الطعام من أسباب الاستجابة للدعاء

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، اليوم الإثنين، إن الزهد مطلوب خلال شهر رمضان الكريم، وطوال أيام العام، لافتًا إلى أن القرآن الكريم حث عليه، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا».

لفت جمعة، خلال برنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»، إلى قول النبي (ص): «أكرموا الخبز»، أي لا تلقوه في الزبالة، وقوله أيضًا: «بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان ولابد فاعلًا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه».

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أضاف أن «الإمام البغدادي كان يأكل قليلًا حتى يذكر كثيرًا، فكثرة الأكل تبعدك عن الطاعة والذكر، لذا كان الإمام البغدادي صاحب وجه منير ومستجاب الدعاء، لذا ندعو الجميع في شهر رمضان بعدم الإفراط في الطعام حتى نستطيع عبادة الله».