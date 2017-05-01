إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا

طهران - (د ب أ)

قالت إيران إنها ستواصل المفاوضات مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، برغم انتقادات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الإثنين، إن "الولايات المتحدة جزء من مجموعة 5 + 1 ونحن نجري مفاوضات مع جميع الأطراف"، مضيفا أن إيران فعلت ذلك في الاجتماع النووي الأسبوع الماضي في فيينا.

جدير بالذكر أن مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن؛وهى بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا، كانت صادقت على اتفاق مع إيران عام 2015، لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. ويتم عقد اجتماعات متابعة منتظمة للتأكد من أن إيران تلتزم بالاتفاق.

وقال قاسمي إن مجموعة (5 + 1) بما فيها الولايات المتحدة، أكدت مجددا في بيان ختامي إن إيران التزمت بجميع نقاط الاتفاق.

وأوضح قاسمي أن اجتماع فيينا كان بالتالي "خطوة هامة إلى الأمام".

كان الرئيس ترامب قد وصف ،خلال حملته الانتخابية للرئاسة ، الاتفاق النووي بـ"الكارثي" وهدد بإلغائه.

ورد مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية اية الله على خامنئي، على ذلك بقوله إن بلاده "ستحرق" الاتفاق النووي، إذا انتهكه الطرف الآخر واستمر البعض في التهديد بـ"تمزيقه