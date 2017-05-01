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قيادي في حماس: لا تربطنا علاقة "إدارية أو تنظيمية" مع الإخوان

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قيادي في حماس: لا تربطنا علاقة "إدارية أو تنظيمية" مع الإخوان قيادي في حماس: لا تربطنا علاقة "إدارية أو تنظيمية" مع الإخوان

مصراوي Masrawy

خليل الحيه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

غزة - (د ب أ)

أعلن مسؤول بارز في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليوم الإثنين في غزة أن الحركة لا تقيم "علاقة إدارية أو تنظيمية" مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقال خليل الحيه، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، للصحفيين إن حركته هي "حركة تحرير فلسطينية تتبنى الإسلام المعتدل"، مضيفا أن هذه النقطة الأولى في الوثيقة السياسية الجديدة لحماس والتي يطلق عليه وثيقة حماس.

ومن المقرر أن يعلن رئيس حركة حماس خالد مشعل، في وقت لاحق من اليوم الاثنين من العاصمة القطرية الدوحة، الوثيقة المكونة من 41 نقطة والتي لا تزال تؤكد على أن الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة "لتحرير" كل فلسطين.

كانت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة ، قد اعلنت يوم الأربعاء الماضي أن الوثيقة ستحمل اسم (وثيقة المبادئ والسياسات العامة).

وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل بأن الوثيقة الجديدة لحماس تتضمن 43 بندا .

ويتوقع أن تتضمن وثيقة حماس إعلان قبولها بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع عدم الاعتراف بإسرائيل، إضافة إلى التأكيد على أنها حركة وطنية فلسطينية من دون ذكر العلاقة بينها وبين جماعة "الإخوان المسلمين".

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مصراوي Masrawy

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