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إصابة ضابط في تبادل إطلاق رصاص مع هارب من "مؤبد" بسوهاج

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إصابة ضابط في تبادل إطلاق رصاص مع هارب من "مؤبد" بسوهاج إصابة ضابط في تبادل إطلاق رصاص مع هارب من "مؤبد" بسوهاج

مصراوي Masrawy

إصابة ضابط في تبادل إطلاق رصاص

سوهاج - عمار عبد الواحد:
أصيب ضابط شرطة برتبة نقيب، مساء اليوم الإثنين، أثناء تبادل لإطلاق الرصاص مع متهم هارب من حكم بالسجن المؤبد، في جزيرة طما دائرة المركز بمحافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطار بالواقعة، ونقل الضابط المصاب النقيب محمد عبد السلام، معاون وحدة مباحث مركز طما، إلى مستشفى طما المركزي، وهروب المتهم "أحمد. ع. م"، الذي استقل قارب صيد صغير وسط النيل ناحية مركز البداري شرقي النيل بمحافظة أسيوط.

كما أوضح الإخطار أن الضابط المصاب كان على رأس حملة أمنية استهدفت المتهم الهارب الذي بادر القوة إطلاق الرصاص أثناء المداهمة، ما أسفر عن إصابة الضابط بطلق ناري في الساق.

وتكثف مباحث سوهاج جهودها بتمشيط المنطقة لضبط المتهم الهارب.

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مصراوي Masrawy

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