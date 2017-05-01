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مصدر طبي: "شبهة تعمد" وراء حريق مخازن الكُهنة بمستشفى الفيوم العام

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مصراوي Masrawy

حريق مخازن الكُهنة بمستشفى الفيوم العام (1)حريق مخازن الكُهنة بمستشفى الفيوم العام (1)

حريق مخازن الكُهنة بمستشفى الفيوم العامحريق مخازن الكُهنة بمستشفى الفيوم العام

حريق مخازن الكُهنة بمستشفى الفيوم العام (3)حريق مخازن الكُهنة بمستشفى الفيوم العام (3)

الفيوم – حسين فتحي:

كشف مسئول بمديرية الصحة بالفيوم، رفض الإفصاح عن اسمه، أن هناك شبهة تعمد وراء الحريق الذي شب، منذ قليل، بمخازن الكهنة بمستشفى الفيوم، والذي قضى على محتويات المخازن، وذلك لإخفاء معالم تهريب قطع أثاث جرى تهريبها لخارج المستشفى.

كان حريق هائل، شب بمخازن المستشفى، قبل غروب شمس اليوم الاثنين، ما تسبب في احتراق محتويات مخازن الكهنة بالكامل.

انتقل لمكان الحريق 7 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده لمبنى المستشفى، فيما حاصرت 13 سيارة إسعاف مكان الحريق لنقل حالات الاختناق.

من جهته، قال الدكتور شريف صبحي، مدير الطوارئ بمديرية الصحة بالفيوم: "إن مرضى المستشفى تركوا العنابر فور وقوع الحريق خوفًا من إصابتهم باختناقات".

وطالب الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، بسرعة التحقيق في أسباب نشوب الحريق ودوافعه، واطمأن على حالة المرضى.

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مصراوي Masrawy

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