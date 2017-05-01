إحالة 10 أطباء وموظفين للتحقيق بالمركز الطبي بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شن الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الاثنين، حملة لمتابعة الانضباط وحركة العمل بالمركز الطبي التابع للإدارة الصحية، وكَشَف برفقة أعضاء لجنة المتابعة تغيب 10 عاملين بدون إذن مسبق، أحيلوا إثر ذلك للتحقيق.

وأكد الدكتور شعلان، أن تلك الحملات، تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، بشأن تحقيق الانضباط بالمصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية القروية.