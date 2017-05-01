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إحالة 10 أطباء وموظفين للتحقيق بالمركز الطبي بالمنيا

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إحالة 10 أطباء وموظفين للتحقيق بالمركز الطبي بالمنيا إحالة 10 أطباء وموظفين للتحقيق بالمركز الطبي بالمنيا

مصراوي Masrawy

عصام البديوي محافظ المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شن الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الاثنين، حملة لمتابعة الانضباط وحركة العمل بالمركز الطبي التابع للإدارة الصحية، وكَشَف برفقة أعضاء لجنة المتابعة تغيب 10 عاملين بدون إذن مسبق، أحيلوا إثر ذلك للتحقيق.

وأكد الدكتور شعلان، أن تلك الحملات، تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، بشأن تحقيق الانضباط بالمصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية القروية.

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