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بالفيديو.. عاشور عن أحداث مباراة الأهلي والإنتاج: «إلا الكرامة»

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بالفيديو.. عاشور عن أحداث مباراة الأهلي والإنتاج: «إلا الكرامة» بالفيديو.. عاشور عن أحداث مباراة الأهلي والإنتاج: «إلا الكرامة»

التحرير

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قال محمود عاشور، حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، إنه يكن كل الاحترام لجميع الأندية في ، متمنيًا أن يسود الاحترام بين الجميع.

وعن أحداث المباراة، علق عاشور، خلال حلقة الإثنين من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة «oN sport»، «الموضوع انتهى، لكن ما أطلبه من الجميع في المنظومة الكروية، هو احترام الحكام، خاصة أنهم يحترمون المدربين واللاعبين».

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مشددًا أن هناك ضغوط في ضبط النفس كبيرة للغاية، لأن الحكم يجب أن يتعامل ببرود أعصاب، مختتمًا ««إلا الكرامة، مفيش حكم مش عايز ينجح».

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التحرير

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