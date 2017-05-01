مران الزمالك كامل العدد.. وإيناسيو يحفز اللاعبين قبل مواجهة الدراويش

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شهد مران الزمالك اليوم مشاركة جميع اللاعبين لأول مرة منذ بداية الموسم، بعد شفاء اللاعبين المصابين، وتحديدًا الثلاثي محمد مجدي وعلي فتحي ومحمد مسعد، الذين ابتعدوا عن التدريبات الجماعية منذ بداية الموسم الجاري.

كما حرص البرتغالي إيناسيو، المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران، طالبهم خلالها بنسيان لقاء طنطا والاستفادة من التجربة وتخطي هذه الكبوة، والتركيز في مباراة الإسماعيلي ،والالتزام بالتعليمات والقتال في الملعب حتى آخر دقيقة لتحقيق الفوز.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، لحساب منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.