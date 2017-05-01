مران الأهلي| إصابة حسين السيد.. وحجازي يواصل التأهيل

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تعرض حسين السيد، مدافع الأهلي، للإصابة خلال مران فريقه الذي أُقيم اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدوري.

وأُصيب السيد بعد تدخل عنيف من جانب عمرو بركات، لاعب وسط الفريق، وهو ما استدعى تدخل الجهاز الطبي الذي قرر خروج اللاعب من المران.

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كما واصل أحمد حجازي، مدافع الفريق، أداء التدريبات التأهيلية، حيث قام بالجري حول الملعب، تحت قيادة طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل.

وكان مدافع الأهلي أُصيب بشد في العضلة الضامة خلال مباراة بتروجيت، تغيب على إثرها عن المباريات خلال الفترة الماضية.