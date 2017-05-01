أكثر الفرق حصولًا على «البطاقة الحمراء» في الدوري هذا الموسم

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تعرض حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي للطرد، بعد نهاية مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، بعدما جذب اللاعب يد الحكم في تصرف غريب.

ويعد طرد حسام عاشور رقم 41 في الدوري هذا الموسم، في ضوء ذلك يستعرض «التحرير» أكثر الفرق حصولًا على «البطاقة الحمراء» خلال بطولة الدوري الممتاز.

- طلائع الجيش

يعد طلائع الجيش، أكثر الفرق حصولًا على كروت حمراء، خلال الموسم الحالي، بـ 5 حالات طرد، (أحمد عيد في مبارتين - عاصم صلاح - عبد اللطيف البهداري - فرانك ستيفن).

- سموحة

شهد فريق سموحة 4 حالات طرد: (أيمن أشرف، أمام وادي دجلة - باتريك مالو، أمام الأهلي - أحمد حمص، أمام مصر المقاصة - أحمد تمساح، أمام المصري البورسعيدي).

- مصر المقاصة

شهد مصر المقاصة 4 حالات طرد (أحمد مودي، أمام المقاولون العرب - حسين الشحات، أمام الأهلي - رجب نبيل، أمام الإسماعيلي - محمود حمدي، أمام سموحة).

-أسوان

شهد فريق أسوان 4 حالات طرد (محمد محسن، أمام طلائع الجيش - سليم عبد الخالق، أمام سموحة - إسلام الفار، أمام الشرقية - أحمد سعيد ميدو، أمام الإنتاج الحربي).

- طنطا

شهد فريق طنطا 3 حالات طرد (محمود السيد أمام إنبي - محمود غالي أمام وادي دجلة - محمد جودة أمام الزمالك).

- الشرقية

شهد فريق الشرقية 3 حالات طرد (البوركيني فاروقا أمام الزمالك - المعتصم سالم أمام النصر للتعدين - أحمد صالح أمام طنطا).

- الإسماعيلي

شاهد أيضا

حصل غريق الدراويش على 3 بطاقات حمراء، منذ بداية الموسم، (محمود فتحي أمام إنبي - عماد حمدي أمام سموحة - شكري نجيب أمام طنطا).

- الاتحاد السكندري

شهد زعيم الثغر 3 حالات طرد (محمد عطوة أمام الزمالك - محمود كابونجا أمام الإسماعيلي - محمود شعبان أمام وادي دجلة)

- الإنتاج الحربي

شهد فريق الإنتاج حالتي طرد، (أحمد مجدي أمام وادي دجلة - أحمد سعيد أوكا أمام الإنتاج الحربي).

- المصري البورسعيدي

طرد أحمد سالم صافي أمام الشرقية، وحمادة طلبة أمام مصر المقاصة.

- المقاولون العرب

تعرض محمود شعبان للطرد أمام الأهلي وأحمد علي أمام مصر المقاصة.

- الداخلية

- تعرض شهاب الدين محمد لطرد أمام الشرقية، وأحمد جمال أمام مصر المقاصة.

-إنبي والأهلي ودجلة والنصر للتعدين

تعد الفرق الأربعة الأقل حصولًا على البطاقات الحمراء بمعدل حالة طرد واحدة لكل فريق: (عمرو مرعي لاعب إنبي أمام الإسماعيلي - حسام عاشور لاعب الأهلي أمام الإنتاج الحربي - عرفة السيد لاعب دجلة أمام الإنتاج الحربي - هشام عبد الحميد لاعب النصر للتعدين أمام الإنتاج الحربي).

-الزمالك وبتروجيت

لم يحصل أى من الناديين على بطاقات حمراء حتى الآن هذا الموسم.