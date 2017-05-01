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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: أدعوك الى الهدوء لأن الحظ يعطيك فرصة جديدة في مجال عملك، كما يعطيك منحة أو مكافأة

عاطفياً: عليك أن تستثمر علاقاتك الجيّدة بالشريك لتعزيز موقعك في قلبه وازدياد ثقته بك

صحياً: من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية فترة نقاهة في قريتك النائية

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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