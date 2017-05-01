حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك، وكن متعاوناً ولا تتذمّر وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات



عاطفياً: لماذا ترفض ما يطلبه منك الشريك مع علمك اليقين بأنه محقّ في طلبه؟ لست على حقّ دائماً، فخفّف من تعجرفك واصغِ إلى الآخرين



صحياً: أنت صاحب تنظيم في كل شيء، لكنك مهمل بحق صحتك، وهذه نقطة ضعف تسجل عليك

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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