حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: تأسف لعدم التجاوب من قبل بعض الزملاء، وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الجماعات التي تسعى إليها



عاطفياً: تحكّم في عواطفك لأنّها تودي بك أحياناً إلى الهاوية، وتوقعك طيبة قلبك في المشاكل دوماً، ألم تتعلّم من أخطائك؟



صحياً: فصل الربيع هو الأجمل للقيام بالمشاريع الرياضية والترفيهية المفيدة للصحة

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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