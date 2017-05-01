استبعاد تريزيجيه من مباريات موسكرون البلجيكي

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أكد ميركيا ريدينك، المدير الفني لفريق موسكرون البلجيكي، أنه لن يعتمد على محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريقه، والمعار من أندرلخت خلال الفترة المقبلة في الدوري.

وأوضح ريدينك، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «لا ديرنيي أور» البلجيكية، اليوم الإثنين، أنه لن يعتمد على اللاعبين المعارين خلال المباريات المتبقية من مسابقة الدوري البلجيكي.

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وقال المدير الفني لموسكورن، إن (ديدهيو - تريزيجيه - ميا - إيزيكال) لن يكون لهم تواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيعتمد على اللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق الموسم المقبل.

يذكر أن تريزيجيه انتقل من إندرلخت لصفوف موسكورن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.