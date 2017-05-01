«جوشوا».. بطل العالم في الملاكمة الذي يسير على خطى «كلاي»

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"19 نزالاً دون هزيمة في ثلاثة أعوام ونصف عام بمسيرتي .. لست مثالياً كما قلت سابقاً لكنني أحاول.. كما هو الحال في الملاكمة تترك الغرور على الباب وتحترم المنافس".. هكذا قال الملاكم البريطاني «أنتوني جوشوا»، عقب تتويجه بلقب بطولة العالم للملاكمة لوزن الثقيل أمام 90 ألف متفرج في استاد ويمبلي في لندن، بعدما أوقف منافسه الأوكراني فلاديمير كليتشكو في الجولة 11.

وحقق جوشوا صاحب الـ(27 عامًا)، الذي لم يتعرض لأي خسارة في مسيرته انتصارًا رائعًا على أرضه أمام كليتشكو (41 عامًا) بطل العالم مرتين في الجولة 11 وقبل الأخيرة قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذ كليتشكو من المزيد من اللكمات.

وشهد النزال الذي حظي بإشادة كأبرز نزال في حلبة بريطانية، أكبر حشد جماهيري في بريطانيا منذ 78 عاماً ونجا جوشوا خلاله من أول ضربة قاضية في مسيرته الاحترافية في الجولة السادسة.

وفي الجولة الخامسة المثيرة أسقط جوشوا منافسه أرضًا لكن كليتشكو قاوم ليواصل التنافس بشكل مذهل، وبدا أن الملاكم المخضرم أوفر حظًا في الفوز بعدما تحدى فارق 14 عامًا مع جوشوا في الجولات التالية لكن الملاكم البريطاني حسم النزال بشكل رائع ليرفع رصيده إلى 19 انتصارًا في مشواره.

«التحرير» يستعرض لكم فيما يلي 10 معلومات عن «أنتوني جوشوا»

- أنتوني جوشوا ولد في 15 أكتوبر 1989 في واتفورد، هارتفوردشير، إنجلترا، هو ملاكم بريطاني يصنف ضمن فئة الوزن الثقيل.

- ولد جوشوا في مدينة واتفورد الإنجليزية، وهو من أم نيجيرية، وأب بريطاني من أصول نيجيرية وإيرلندية، ولديه ابن عم ملاكم محترف يسمى بن لليمي.

- حقق بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2012، وحقق الميدالية الذهبية فيها.

- الملاكم البريطاني الثاني، بعد جيمس ديجال، الذي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية واللقب العالمي للملاكمة.

- الملاكم الثاني بعد جو فرايزر الذي يفوز بلقب العالم للوزن الثقيل، وهو لايزال البطل الأولمبي في الوزن الثقيل.

- جوشوا برع في كرة القدم وألعاب القوى وكسر وهو في عمره التاسع رقم الـ100 متر عدو في زمن قدره 11.6 ثانية.

- بدأ جوشوا الملاكمة في عام 2007، وكان عمره حينها 18 عامًا، وذلك بعد أن اقترح عليه ابن عمه يأخذه في نادي فينتشلي بشمال لندن.

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- يحب جوشوا الشطرنج فضلا عن القراءة كوسيلة لتعزيز لعبه في الملاكمة والقدرات التكتيكية.

- في مارس 2011، تم القبض على جوشوا من قبل الشرطة لتجاوزه السرعة المقررة في كليندل التي تقع شمال لندن، وعثر معه على اعشاب مخبأة في حقيبته الرياضية، ووجهت إليه تهمة حيازة مواد مخدرة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 سنة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا، والعمل بدون أجر 100 ساعة بعد اعتراف بأنه مذنب.

- قال جوشوا أنه لا يتبع أي دين معين، بل هو مهتم بالدين بشكل عام، لكن في يناير 2017، نشر صورة لنفسه يصلي في مسجد في دبي، وقبلت الصورة برد فعل عنيف في وسائل الإعلام الاجتماعية، فهل يسير على خطى الأسطورة محمد على كلاي الذي انضم إلى جماعة "أمة الإسلام"، وشرع في الأعمال الخيرية، والدعوة إلى الدين، ورفض محمد على الالتحاق بالجيش، بسبب "تعاليم الإسلام"، بالإضافة إلى "عدم مهاجمة فيتنام له ووصفه بالزنجي كما فعلت الولايات المتحدة "، وهو الأمر الذي أدى إلى معاقبته بسحب لقب بطل العالم منه، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لكن الحكم لم ينفذ، وابتعد اللاعب عن ممارسة رياضته لثلاث سنوات كاملة، ما جعل البعض يتحدث عن نهاية مسيرة "الأسطورة" كما كان يُحب أن يُلقب.

ولم يتمتع أي رياضي بالشهرة الكبيرة التي تمتع بها "رياضي القرن"، محمد علي، الذي ذاع صيته في جميع أنحاء العالم بفضل مهارته العالية، وردات فعله السريعة، ونظراته الحادة تجاه الخصوم، والتي اكتسبها نتيجة التمييز العنصري الفج الذي تعرض له في بداية حياته.

واكتشف محمد علي -الذي وُلد في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية في 17 يناير 1942- موهبته في الملاكمة وهو في الثانية عشر من عمره، عندما سُرقت دراجته، وحينها أخبر أحد رجال الشرطة أنه يرغب في مواجهة السارق والانتقام منه، فقال له الشرطي "جوي مارتن" إنه ينبغي عليه تعلم فنون القتال أولًا قبل مواجهة أي شخص.

وكان "مارتن" يدرب الملاكمين الصغار إلى جانب عمله في الشرطة، وحينها بدأ محمد علي في التدرب على يديه، وبدأ مسيرته في الملاكمة من خلال التتويج في عام 1956 بالقفاز الذهبي للمبتدئين، قبل أن يحرز بعدها بثلاثة أعوام القفاز الذهبي في البطولة الوطنية للأبطال، ليحجز مكانًا له مع الفريق الأمريكي المتوجه إلى الأولمبياد، وفي دورة الألعاب الأولمبية بروما 1960، ظهر على الساحة بقوة مراهق يبلغ من العمر 18 عامًا، أبهر الجميع بمستواه في الملاكمة، بعدما تمكن - وبشكل مفاجئ - من إحراز الميدالية الذهبية في وزن "خفيف الثقيل"، لكنه سرعان ما ألقى بالميدالية في نهر أوهايو، بسبب غضبه الشديد بعدما طُرد من أحد المطاعم لكونه أسود اللون.

وعلى الرغم من تلك الواقعة، تحول إلى بطل قومي في بلاده، وبدأ احتراف الملاكمة، مكللًا مسيرته بـ56 انتصارًا من أصل 61 مباراة لعبها، حيث أنهى 37 مواجهة بالضربة القاضية، ولعل أشهر هذه المواجهات مباراته مع "هنري كوبر" في ملعب ويمبلي عام 1963.

وواجه محمد على منافسه "سوني ليستون"، الذي كان يُعرف حينها بـ"ملك وزن خفيف الثقيل"، ولكن الملاكم الشاب تمكن من التغلب عليه بعد 7 جولات، ليصبح بطل العالم في هذا الوزن، وليقرر بعدها اعتناق الإسلام، وتغيير اسمه من "كلاي" إلى "محمد"، باعتبار اسمه القديم يرمز إلى العبودية حيث يعني "الطين" في اللغة الإنجليزية.

وأصيب محمد على في عام 1984 بمرض الشلل الرعاش، والذي أدى لتدهور صحته ببطء، وهو ما بدا جليًا في عام 2005، حيث توالت النكسات بعدها، وأصبح الملاكم السابق يُمضي أوقاتًا طويلة في المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أن ذلك لم يمنعه من حضور لحظات تاريخية، مثل إشعاله للشعلة الأولمبية في أولمبياد أتالانتا عام 1996، وحضوره تتويج ابنته "ليلى" ببطولة العالم في الملاكمة للوزن المتوسط، عام 2002، إلى جانب تكريمه في أولمبياد لندن الأخير 2012، كما تُوج محمد علي بلقب رياضي القرن في عام 1999، من قبل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".