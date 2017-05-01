أخبار عاجلة

ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية -
البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية -
علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم -
بث مباشر.. «ليفربول ►◄ واتفورد» بـ«البريمير ليج» -
8 الصبح - حلقة عن قانون العمل وقانون الرياضة الجدد - حلقة الإثنين 1-5-2017 -
بالفيديو.. الخارجية للبرادعي: «بنعرف نرد بتغريدات» -
علي جمعة: الاقتصاد في الطعام من أسباب الاستجابة للدعاء -
أغنية ريهام عبد الحكيم #مصر_بتحلم من احتفالية #MBCMASR بـ #عيد_تحرير_سيناء -
خاص مع سيف: رد عمرو السعيد رئيس نادى الصيد على أبرز المشاكل التى تواجه أعضاء النادى -
إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"بيئة بورسعيد": جار الكشف عن سر "البقعة السوداء" على شواطئ حي شرق (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الكشف عن سر البقعة السوداءالكشف عن سر البقعة السوداء

الكشف عن سر البقعة السوداء (2)الكشف عن سر البقعة السوداء (2)

الكشف عن سر البقعة السوداء (3)الكشف عن سر البقعة السوداء (3)

الكشف عن سر البقعة السوداء (4)الكشف عن سر البقعة السوداء (4)

الكشف عن سر البقعة السوداء (5)الكشف عن سر البقعة السوداء (5)

الكشف عن سر البقعة السوداء (6)الكشف عن سر البقعة السوداء (6)

الكشف عن سر البقعة السوداء (7)الكشف عن سر البقعة السوداء (7)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت عنايات فرج، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين: "إنه سيجري إرسال لجنة من الإدارة لأخذ عينات من المياه والرمال بشواطئ المحافظة، للوقوف على أسباب البقعة السوداء الموجودة بحي الشرق".

وأشارت "فرج"، في تصريحات صحفية، إلى إرسال العينات إلى المعامل للوقوف على أسباب هذه البقعة وتفاصيلها وتكوينها، لافتة إلى أن النتائج ستوضح بنسبة كبيرة السبب وراء البقعة.

كان رواد شاطئ بورسعيد فوجئوا، الأيام السابقة، ببقعة سوداء في مياه شاطئ المحافظة بحي الشرق، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والامتناع عن نزول الشاطئ.

من جانبها، أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بطاقة عالية ولم تتأثر حركة الملاحة بتلك البقعة، وسجلت دخول وخروج 38 سفينة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية

ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية

البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية

البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية

علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم

علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم

إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا

إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا