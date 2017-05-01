"بيئة بورسعيد": جار الكشف عن سر "البقعة السوداء" على شواطئ حي شرق (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت عنايات فرج، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين: "إنه سيجري إرسال لجنة من الإدارة لأخذ عينات من المياه والرمال بشواطئ المحافظة، للوقوف على أسباب البقعة السوداء الموجودة بحي الشرق".

وأشارت "فرج"، في تصريحات صحفية، إلى إرسال العينات إلى المعامل للوقوف على أسباب هذه البقعة وتفاصيلها وتكوينها، لافتة إلى أن النتائج ستوضح بنسبة كبيرة السبب وراء البقعة.

كان رواد شاطئ بورسعيد فوجئوا، الأيام السابقة، ببقعة سوداء في مياه شاطئ المحافظة بحي الشرق، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والامتناع عن نزول الشاطئ.

من جانبها، أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بطاقة عالية ولم تتأثر حركة الملاحة بتلك البقعة، وسجلت دخول وخروج 38 سفينة.