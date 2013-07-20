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"وارنر بروس" تعلن إنتاج فيلم يجمع سوبرمان وباتمان بعد نجاح Man of Steel

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"وارنر بروس" تعلن إنتاج فيلم يجمع سوبرمان وباتمان بعد نجاح Man of Steel "وارنر بروس" تعلن إنتاج فيلم يجمع سوبرمان وباتمان بعد نجاح Man of Steel

كتب : عمرو عز الدين منذ 2 دقيقة

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ورانر بروس" عن وجود خطة لإنتاج فيلم يجمع بين البطلين الخارقين سوبرمان وباتمان، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم سوبرمان الأخير Man of Steel.

جاء ذلك الإعلان المفاجئ خلال ليلة السبت في مهرجان "كوكيك كون" السنوي والذي يعقد حاليا في سان دييجو، وينتهي في الحادي والعشرين من يوليو الجاري، وذلك بعد أن حقق فيلم Man of Steel إيرادات عالمية بلغت 622 مليون دولار منذ بدء عرضه في الرابع عشر من يونيو الماضي وحتى الآن.

جاء ذلك الإعلان بالتوازي مع إعلان "ورانر بروس" بالشراكة مع "دي سي كوميكس" على إنتاج جزء جديد لسوبرمان في 2015، وفيلم للبطل الخارج "فلاش" في 2016، وفيلم لمجموعة أبطال "رابطة العدل Justice League" في 2017.

ولم يحدد إعلان وارنر بروس إن نجم سلسلة أفلام باتمان، كرستيان بيل سوف يعود مجددا لأداء دور باتمان أم لا، خاصة في ظل إعلان بيل عدم عودته لأداء ذلك الدور مجددا.

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