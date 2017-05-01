"الحياة ألوان".. مبادرة في سوهاج لتلوين أكشاك الكهرباء

سوهاج – (أ.ش.أ):

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إطلاق مبادرة "الحياة ألوان" بحي شرق مدينة سوهاج لتلوين أكشاك الكهرباء المنتشرة بشوارع الحي.

وقال المحافظ، في تصريح له، اليوم الاثنين: "إن المبادرة تتم بطريقة فنية مبتكرة في الكتابة والرسم، وتحمل عبارات تثقيفية متنوعة لدعم ثقافة الجمال لدى المواطنين وبث روح الاهتمام والمحافظة على نظافة الشارع وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق".

ولفت إلى أن المبادرة تتم بمشاركة إيجابية من أبناء الحي في تنفيذ الفكرة التي أضفت لمسة جمالية على أكشاك الكهرباء، وحوّلتها من هياكل حديدية جامدة إلى لوحات فنية جميلة تنبض بالحياة، حيث جرى الانتهاء من تلوين أكشاك كهرباء شارعي الجمهورية والتحرير، وجارِ العمل للانتهاء من جميع أكشاك الكهرباء بالحي.

وأكد المحافظ دعمه لمقترحات المواطنين والمشاركات الفنية من الموهوبين من أبناء المحافظة، لإضفاء لمسات فنية مبهجة على أكشاك الكهرباء لتحمل رسالة توعية وثقافة جمالية وحضارية لمواطني سوهاج، منوهًا بأنه في حال نجاح الفكرة، ستُنفذ في جميع مراكز ومدن المحافظة.